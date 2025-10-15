Gülnur SAYDAM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminin yaralarını, aradan geçen yıllara rağmen saramayan Hatay’dan, sadece Atatürk Caddesi’nin, ışıklandırılmış güzel görüntüsünü paylaştı ve “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” dedi. Ancak Hatay bugün koca bir inşaat merkezi.

HATAY AYAĞA KALKMADI

Öyle ki Atatürk Caddesi’nde ışıklandırılan binalar yerinde dönüşüm olarak TOKİ marifeti ile yapıldı. Hatta geçtiğimiz 6 Şubat’ta sırf protokol anmaya katılacak diye yollara milyon liralık asfalt döşenmiş, 1 ay sonra da asfalt sökülmüştü. Şimdi yeni bir şov için hazırlık yapıldığı anlaşılıyor.

Çevre Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bu görüntüler Hatay’ın her tarafı şantiye olan gerçek yüzünü gizlemeye yetmiyor.

Neredeyse 3 yıl olacak ancak bugün Hatay hâlâ skandal sorunlarla yaşam savaşı içinde. Kurum’un paylaştığı videodaki caddenin hemen paralel caddesi bile 3 yıla rağmen yıkılan şehrin ne seviyede olduğunu gösteriyor. Bakan’ın paylaştığı Atatürk Caddesi’nin tersine Antakya’nın gerçek görüntüsünde, çukur ve çamurlu yollar aynen duruyor, hâlâ yıkılacak yüzlerce bina var ve kaldırılmayı bekleyen enkazlar var.

Kurum

Paylaşılan videoya Hataylılar da tepki gösterdi. Depremzedeler, “Hatay sadece bir caddeden ibaretmiş gibi yanlış yönlendirmeler yapılmamalı. Keşke Sayın Bakanın dediği gibi hemen ayağa kalkmış olsaydı şehrimiz. Ama durum öyle değil” dediler.

Atatürk Caddesi’nin güzel görüntüsünü Hataylılar tüm kentte bekliyor.

Hatay dağ gibi olmuş sorunlarla boğuşuyor

Depremde sadece binalar yıkılmadı. Tüm şehrin alt yapısı, yolları, evleri, hastaneleri, aile hekimliği merkezleri, okulları da zarar gördü. Yetmezmiş gibi depremzedeler 3 yıldır inşaatı devam şehirde asbest ve slika gibi zehirli inşaat tozu içinde nefes almaya çalışıyor. Sağlık sistemi çökmek üzere, eğitime ulaşmak ekonomisi yerle bir olan halk için büyük bir sıkıntı. Rezerv adı altında tapulu araziler hâlâ gasp ediliyor. Özellikle Samandağ halkı 3 yıldır tapulu arazilerinin kamulaştırılmaması için göz yaşları içinde ağaç nöbeti tutuyor. İşsizlik derinleşiyor.