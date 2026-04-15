İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.

16 KİŞİYİ YARALADI

Şanlıurfa Siverek’te uzaklaştırıldığı okula av tüfeği ile gelen Ömer Ket, rastgele ateş ederek 16 kişiyi yaraladı. Olayda yaşamına son veren saldırgan gece saatlerinde toprağa verildi. Saldırganın ailesi devlet korumasına alınırken bulundukları ilçeyi de terk ettikleri öğrenildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na bugün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 6'sı ağır 13 kişi de yaralandı. Saldırganın 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Emniyet mensubu babanın çocuğu olan saldırgan evden getirdiği 5 tabanca ve 7 şarjör ile saldırıyı düzenledi. Saldırganın babası ve öğretmen annesi gözaltına alındı.