Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'daki İl Başkanlığı'nda düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Tekin, AKP döneminde eğitimde büyük bir atılım gerçekleştirildiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

'2002'DEN ÖNCE OKULLARDA TUVALET BİLE YOKTU'



2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Mektuplar' projesi başlatıyor. 2023'te o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' yazmış. Yani okullarda tuvalet bile yok.



Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık."