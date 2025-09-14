Eylül ayına girilmesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim dönemin resmen başlanırken, özel okullarda uygulanan fahiş fiyat politikaları milyonlarca veliyi kara kara düşündürüyor.



Yıllık eğitim ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışa giden okullar orta sınıf vatandaşların belini bükerken, çok sayıda devlet okulunun da kayıt işlemlerinde 'bağış' adı altında ücret talep etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TEKİN'DEN SKANDAL SAVUNMA: 'FEVERAN ETMEYİN'



Katıldığı canlı yayında okul fiyatlarına ilişkin yaşanan tartışmalara değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL'ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da 'Ya 1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" dedi.



'ÖZEL OKULLARIN YÜZDE 90'I MAKUL FİYATIN ALTINDA'



Tekin, özel okul fiyatlarının yüksek olmadığını belirterek "Bak sevgili kardeşim, sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan, özel okullarımızın %90'ı 600 bin TL'nin altında. Yani kamuoyunda makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin." ifadelerini kullandı.