Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde planlanan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önlerinde iki farklı seçenek bulunduğunu açıkladı.

Bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemiyle ilgili başlıkları değerlendirdi.

12 YILLIK ZORUNLU DEĞİŞECEK Mİ?

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya da yanıt verdi. Bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirten Tekin, farklı seçeneklerin tartışıldığını söyledi.

'DÜNYADA ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMA YAŞI ERKENE ÇEKİLİYOR'

Bakan Tekin, eğitim sisteminde yapılacak olası değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmadan önce kapsamlı biçimde değerlendirildiğini ifade ederek, “Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz” dedi.

OKUL ÖNCESİ ZORUNLU, 15 YAŞINDA ÜNİVERSİTE

Tekin, açıklamasında iki seçenek üzerinde durduklarını belirterek şunları söyledi:

“Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olacaktır.”