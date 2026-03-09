Cem YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmişte okullarda tuvalet olmadığını iddia etti. Bakan Tekin’e yanıt Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi. Bozkurt, “Siz hangi ülkenin okullarında okudunuz bilmiyorum. Benim okuduğum, Eceabat Türközü İlkokulu’nda (1956-1959), Susurluk 5 Eylül İlkokulu’nda (1959-1961), Susurluk Ortaokulu’nda (1961-1964), Bursa Erkek Lisesi’nde (1964-1967), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (1967-1973) ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (1973-1974 ve 1977-1980) tuvalet vardı.

Hatta tuvaletlerde sabun da bulunurdu. Yatılı okuduğum Bursa Erkek Lisesi’nde MEB bize cumartesi ve pazar dahil her gün üç öğün ücretsiz yemek verirdi. Ramazanda oruç tutan öğrenciler için sahur çıkarılır, iftarda da masalara zeytin, peynir, tahin helvası ve çay konurdu. Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanısınız. Her sözünüz devlet ciddiyeti taşımalı. Gerçek dışı konuşmamalı, eksiklerinizi önceki dönemleri karalayarak örtmeye çalışmamalısınız. Ayıptır” dedi.

'ESKİDEN BUNLAR YOKTU'

Yazar Burak Acerakis de sosyal medyadan Tekin’e şu yanıtı verdi: “Ben Üsküdar İcadiye İlkokulu’nda okudum. Tuvalet, hatta sabun bile vardı. Ama bugüne kıyasla neler yoktu anlatayım: Öğretmenini ya da sınıf arkadaşını bıçaklayan öğrenciler yoktu. Öğretmenlerine mafyavari ifadelerle çıkışan gençler yoktu. Kimin ailesinin inançlı olup olmadığını bilmezdik; bunları öğrenip bizi fişleyenler de yoktu.

Ailelerin gelirleri farklıydı ama hiçbir arkadaşımız okula aç gelmezdi. Bir de laiklik, derslerde altı çizilerek öğretilen bir değerdi. Bu değeri savundukları için öğretmenleri hakkında dava açan bakanlar da yoktu. Bu memleket hiçbir zaman güllük gülistanlık olmadı ama çocukları fişleyip tarikatları okullara sokacak kadar şuursuz yöneticilerle o yıllarımız hiç kararmadı.”