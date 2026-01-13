Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aralık ayında 81 ildeki okullara gönderdiği yazılı talimat ile "Yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yasaklanması" gerektiğini belirtmiş ve gerekçe olarak söz konusu etkinliklerin milli ve manevi değerlere uygun bulunmadığı aktarılmıştı.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Zafer Şahin'in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yasaklar için "Okullarda cadılar bayramı kutlanıyordu. Başladığımız yıl onu yasakladık. Noel milli ve manevi değerlere aykırı bir durum. Ramazan etkinliklerinin okullarda olması için yazılar yazdık." ifadelerini kullanarak, yasakları savundu.



KIZININ NOEL PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU



Tekin'in yılbaşı ve Noel etkinliklerini hedef alan açıklamalarının ardından, Londra'da eğitim gördüğü sırada Noel etkinliklerine katılan ve sosyal medya gönderileri ile bu durumu kutlayan Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin'in paylaşımı gündem oldu.



Tekin, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda "Londra'da 24. Noel" ifadelerini kullanmış, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırmıştı.