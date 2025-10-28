Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte asılmasına yönelik bir yazı gönderdi. Kararın tartışmalara neden olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte okullarda görünür olmasının cumhuriyet değerlerini geleceğe taşımak adına bir ödev ve aynı zamanda Anayasa'nın 104'üncü maddesi kapsamında hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tekin şunları söyledi:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli ödevlerden biri bize düşüyor.

Bu anlamda 3 temel hususa dikkat edilmesi lazım. Birincisi üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. İkincisi cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığı. Üçüncüsü de Anayasamızın 104’üncü maddesi çok açık cumhuriyetimizi ve milli birlik ve beraberliğimizi temsil etmek etmek durumunda olan Cumhurbaşkanımız.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve değerlerine sahip çıksın diye Atatürk’ü, Türk bayrağını ve birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden sayın Cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum gerçekten çok üzülüyorum.

"HUKUKİ OLARAK ZORUNLULUK"

Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağı ve Atatürk ile birlikte okullarımızda bu şekilde posterlerinin asılması bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız yok."

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, söz konusu uygulamayı “partizan bir dayatma” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda ‘Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır’ talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır,” dedi.

Özçağdaş, Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nde Cumhurbaşkanı posterine dair hiçbir hüküm bulunmadığını vurguladı: “Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Bu durum, devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlalidir. Okullar propaganda sahnesi değildir; eğitim, bilimsel düşünce ve Cumhuriyet sevgisi öğretir.” CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na “keyfi talimatı derhal geri çekin” çağrısı yaptı.