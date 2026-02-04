Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci kez “Türkiye halkı” ifadesini kullandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde Ankara’da bulunan Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

‘KİMLİĞİMİZİ ERİTME’

Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitime dair istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Bayrak törenine katıldık, ardından “Bayrak Sevgisi” temasıyla başlayan ilk derste öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikleri ilgiyle izledik. Milli ve manevi değerlerine bağlı, bayrak sevgisini yüreğinde taşıyan bireyler yetiştirmek en temel hedeflerimiz arasındadır. Bu anlayışla okullarımızda gerçekleştirilen bu anlamlı başlangıcı son derece değerli buluyoruz” dedi.

Okul çıkışında gazetecileri yaptığı açıklamada Tekin şöyle konuştu: Türkiye’nin tamamında okullarımızda, altında yaşamaktan gurur, onur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalık yapılıyor. Ben tüm Türkiye halkına da çocuklarımıza bu tür farkındalık etkinliklerinde destek olmaları yönünde çağrı yapıyorum.” Bakanın bu ifadesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir kullanıcı, “Bu dil, milli kimliğimizi eritme ve “Türk” adını görünmez kılma çabasıdır. Bayrak hassasiyeti anlatılırken bile kimlikten kaçınılıyor” dedi.