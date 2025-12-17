Kartalkaya’da 78 canın hayatını kaybettiği otel faciasında kusurlu görülen ancak hakkında soruşturma izni verilmeyen bürokratın ailesine de iş bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendi tur şirketinden transfer edip Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürü yaptığı Neşe Çıldık’ın kardeşi Feridun Çıldık RTÜK’te Daire Başkan Yardımcısı oldu. Yeğeni Burak Çıldık ise Turizm Geliştirme Ajansında işe başladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Bu kadar işsizliğin, açlık ve sefaletin olduğu ülkede ETSTUR’da beraber çalıştığınız Çıldık’tan başka kimse yok mu? Nepotizmin dibini yaşatınız” dedi. Çömez Bodrum Kissebükü koyunda 95 bin metrekarelik arazinin Bakanın şirketine tahsis kararında da Neşe Çıldık’ın imzası olduğunu hatırlattı.

BAKANIN KIYMETLİSİ

Çömez şöyle devam etti: “Çıldık, Bakanın kıymetlisi. Kartalkaya’da bürokratlarına yargılama izni de vermedi daha sonra çocukları yanan ailelerin başvurusu üzerine Danıştay’dan yargılama izni çıktı. Ersoy buna da itiraz etti. Fakir sofralarına diz çökerek iktidara geldiniz, 1,5 milyar liralık yatla gezen bakanlarınız var.”

Mehmet Nuri Ersoy - Neşe Çıldık

En liyakatli personel

Bakan Ersoy, Neşe Çıldık için “Bakanlıktaki en liyakatli birkaç personelden biridir, benim de kendisiyle çalışmam gayet normaldir’’ dedi.