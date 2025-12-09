Büyükçekmece'de 80 kilogramlık altın ve gümüşün adli emanetten kaçırılmasıyla birlikte patlak veren skandallar zinciri hızla büyüyor.



Geçtiğimiz hafta Adalar Adliyesi'nde görev yaptığı süre boyunca adli emanette yer alan 12 silahı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan U.E'nin ardından Konya’da Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S. de adli emanette 6,5 milyon TL aldığını ve bahis oynadığını itiraf etmişti.



DENETİMLER BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmeleri öncesinde söz konusu skandallara ilişkin açıklamalarda bulunarak, ülke genelindeki tüm adli emanetlerde denetim başlatıldığını açıkladı.



Tunç, şu ifadeleri kullandı:



"Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor”