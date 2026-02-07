Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dijital suçlara karşı artan risklere dikkat çekerek özellikle gençleri ve aileleri internet dolandırıcılığı konusunda uyardı. Tunç, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin sunduğu imkânların yanı sıra yeni suç türlerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Bakan Tunç, sanal ortamda işlenen dolandırıcılık suçlarının giderek arttığını söyledi.

Gençlerin para karşılığında IBAN bilgilerini başkalarına vermesinin ciddi bir suç olduğunu belirten Tunç, bu durumun çoğu zaman dolandırıcılık zincirinin bir parçası haline geldiğini kaydetti.

“Bir başkasına hesap numaranızı para karşılığı veremezsiniz” diyen Tunç, hesaba gelen paranın kaynağının mutlaka sorgulanması gerektiğini, aksi halde kişilerin farkında olmadan suçun parçası olabileceğini dile getirdi.

Bakan Tunç, özellikle lise ve ortaokul düzeyinde hukuk ve adalet derslerine önem verdiklerini belirterek, gençlerin hem haklarını hem de sorumluluklarını bilerek yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tunç, IBAN kullandırma gibi basit görünen işlemlerin ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.