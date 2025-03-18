Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
Memurlar.net'in haberine göre 2025 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 bin personel alımı gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıklayan Tunç, personel alım sürecinin planlamalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.
PROMOSYON ANLAŞMASI AĞUSTOS AYINDA DUYURULACAK
Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasının 2025 yılı Ağustos ayında sona ereceğini hatırlatan Bakan Tunç, "Maaş promosyonu için en yüksek rakamı almaya çalışacağız. Adalet Bakanlığı çalışanlarını gözetecek bir maaş promosyonu anlaşmasına imza atacağız" dedi. Çalışanların haklarını korumaya yönelik en iyi teklifin alınması için görüşmelerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.