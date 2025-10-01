Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. Dönem TBMM’nin 4 Yasama Yılı’nın Açılış Oturumu öncesi yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Tunç, "Burada sorun olan 15-18 yaş grubu. Bununla ilgili yaşın büyümesi, fiziksel durumu, mükerrir durumu ve kasten öldürme suçlarında hâkimlerimize takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük, taslak önerilerimizi de Meclis grubumuza arz ettik" dedi.

Yeni yargı paketleri hakkında da konuşan Bakan Tunç, "Şimdi gündemde 11. yargı paketi var. 11. yargı paketinde özellikle toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçların önlenmesi bakımından hem soruşturma hem kovuşturma açısından yapılabilecek düzenlemeler var. Yine bilişim suçlarının özellikle vatandaşları mağdur eden sanal bahis gibi, sanal kumar gibi hususların önlenmesine yönelik mobil hatlarla dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik önemli taslaklarımız var. Bunları Meclis grubumuza arz ettik. Yine hukuk yargılamalarında onu da 11. yargı paketi olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.