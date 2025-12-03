Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,87; yıllık enflasyon ise 31,07 oldu. Akıllara Bakan Şimşek'in bir sene önce Eylül 2024'te verdiği röportajda söyledikleri geldi.

"PROGRAMIMIZ BUNA KADİR"

Bakan Şimşek, 2025 yılının ilk çeyreğinde 30'lu rakamlara enflasyonun düşeceğini belirtmiş ve programa inandıklarını söylemişti. İşte Bakan Şimşek'in o röportajında söyledikleri:

"2025'in başında yani ilk çeyreğinde enflasyon 30'lu rakamlara düşecek. Ortasında haziran temmuz gibi çok büyük ihtimalle 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer.

Yılın sonunda da bizim hedefimiz Merkez Bankası'nın bandının üstü değiştirmezlerse yüzde 21 ama biz yüzde 17,5 dedik orta nokta. Dolayısıyla gelecek senenin sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi bir şekilde inanıyoruz. Biz samimiyiz bu konuda. Yani programımızın buna kadir olduğunu..."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BUGÜNKÜ ENFLASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek bugün açıklanan enflasyonu iyimser karşılayarak "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Bugün açıklanan enflasyonu Mayıs 2024'teki verilerle karşılaştırarak şu açıklamada bulundu:

"Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

•Sıkı para politikası

•Güçlenen finansal istikrar

•Destekleyici maliye politikası

•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."