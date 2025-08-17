Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, frekans bandına ilişkin asgari değerlerin belirlendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını duyurdu. Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirterek, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını ifade ederek, "700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi" dedi.

'İHALE TARİHİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİ VERECEĞİZ'

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’de de bir süredir İstanbul Havalimanı ve İstanbul’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin stadyumları ile Trabzon’da Trabzonspor’un stadyumunda vatandaşların deneyimine sunulduğunu hatırlatarak, "40’a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi" dedi.