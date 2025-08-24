Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunun tanıtımı için çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.
Uraloğlu, paylaşımında "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Türkü eşliğinde bir araç içerisinde çekilen görüntülerde Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırının 140 km olmasına rağmen 224 km'ye kadar çıkması dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, bakana hız uyarısı yapıp tepkilerini dile getirdi. İşte onlardan bazıları;