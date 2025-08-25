Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun deprem konut yollarına ilişkin açıklamasında Adıyaman’ın isminin geçmemesine Adıyamanlılardan tepki geldi.

"ADIYAMAN NEDEN YOK SAYILDI"

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrası afet konutlarına erişim için projelendirilen 370,5 kilometrelik yolun 237,4 kilometresinin tamamlandığını, 133,1 kilometresinde ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İller bazında yapılan değerlendirmede Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Adana tek tek sıralanırken, Adıyaman’ın adı listede yer almadı. Bu durum, depremde en ağır hasarı yaşayan illerden biri olan Adıyaman’da tepkilere yol açtı. Vatandaşlar sosyal medyada, "Adıyaman neden yok sayıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Tartışmalar üzerine açıklama yapan AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın unutulmadığını, sadece farklı bir yöntem izlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Son günlerde yol çalışmalarıyla ilgili yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Ulaştırma Bakanlığımızın tanıttığı yollar, deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarının yollarıdır. Diğer illerde bu çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken; Adıyaman’da ise talebimiz ve ısrarımız sonucunda Emlak Konut, toplu konut alanlarının tüm altyapı ve yol çalışmalarını doğrudan yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Valiliğimizin yakın takibiyle, Adıyaman deprem sonrası altyapı ve yollarını en hızlı tamamlayan şehir olmuştur. İndere toplu konut alanına 5 ayrı bağlantı yolu inşa edilmiş ve tamamı hizmete açılmıştır."

"DEPREMDEN SONRA GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Tartışmaya katılan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan depremin ilk günlerinden itibaren Adıyaman’ın “görmezden gelindiğini” belirterek şunları söyledi:

"Öyle ki depremin 3-4. günlerinde sokak arasında kendi aramızda konuşurken bile enkazlardan ses duyduğumuzda birbirimize ‘sus’ dedik. Çünkü elimizde ekipman yoktu. Çıkaramayacaktık, sesimizi duyup umutlanmasınlar diye düşündük. Ulusal basında Adıyaman adeta yok sayıldı. Bir televizyon kanalında Kahta’dan ‘Hayat normale dönüyor’ başlığıyla görüntü verildi. Oysa merkezde insanlar enkaz altında hayat mücadelesi veriyordu. Dışarıdan arayanlar, ‘Hiçbir kanalda Adıyaman yok, demek ki iyi atlatmışsınız’ diyordu. Biz o hengâmede bir de Türkiye’ye yıkıldığımızı anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi bir bakanımız çıkıp deprem illerini sıralıyor, Adıyaman’ı unutuyor. Cumhurbaşkanının bizzat bulunduğu, helallik istediği şehir bir şekilde listede yer bulamıyor. Destek paketleri açıklanıyor, Adıyaman yok; sonradan ekleniyor. Bakan konuşuyor, milletvekili düzeltme yapıyor. Depremde yok, selde yok, haberde yok."