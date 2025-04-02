Trabzonspor U-19 takımı, dün sahasında Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Gelişim Ligi'nde yarı finale yükseldi.



Mücadelede Trabzonspor'a turu getiren golü Ekrem Terzi atarken, karşılaşmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı paylaşım gündem oldu.



'TEŞEKKÜRLER EKREM' PAYLAŞIMINI SİLDİ



Uraloğlu, galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda 'Teşekkürler Ekrem' ifadesine yer verirken, kısa sürede bu paylaşım kaldırıldı. Silinen gönderinin yerine yapılan yeni paylaşımda ise "Teşekkürler Ekrem Terzi" ifadeleri kullanıldı.

'EKREMLER BİTMEZ' PAYLAŞIMLARI GİZLENDİ



Öte yandan Uraloğlu'nun paylaşımlarında yaptığı değişiklik çok sayıda kullanıcı tarafından fark edildi.



Uraloğlu'nun gönderisinin altına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla "Bu topraklarda Ekremler bitmez' yorumları yapılırken, söz konusu paylaşımlar Uraloğlu tarafından gizlendi.





