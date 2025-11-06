Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'tan açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Faaliyetler hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Bu yapının hasarına baktığımız zaman zemininde göçme meydana geldiği dolayısıyla binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş" dedi.

Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı bu binayla ilgili adli süreç devam ediyor. Adli süreçle beraber idari süreçte başlatılmış durumda. Adli ve idari olsun süreçte gerek yapının statiğiyle gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak."

Mühürlenen 21 binanın akıbeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Binanın kendiliğinden çökmüş olması, temelinde toprak kayması gibi bir husus meydana gelince, bölgeyle ilgili ayrıntılı bir inceleme durumu söz konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da buraya intikal etmişti.

Vatandaşımızın tedirginliğini, hem de can güvenliğini sağlamak için alanı daha da büyüterek diğer yapılarda olası bir risk var mı yok mu? 300 metre yarıçapta ayrıntılı tespitlere başladık. Binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK’tan ve diğer üniversitelerden birçok hocanın katılımıyla zemin çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz üst yapılarda bin 200'e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada bir ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit ettik.

Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı da yapı denetimi almamış, daha önceki zamanlarda yapılmış binalar. Bazı binaların yapım yılları itibariyle eski olması, özellikle korozyona uğraması gibi durumlarla da karıştık."