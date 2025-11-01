578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen, Aziz İhsan Aktaş’la isim benzerliğinden dolayı dikkat çeken Ahmet Aktaş’la ilgili iddiaları T24’ten Tolga Şardan yazdı.

“Şardan, Aktaş’la ilgili şu bilgileri verdi:

"Ahmet Aktaş, 13 Ocak 2025’te gözaltına alındı, 3 gün son ra serbest bırakıldı. Aktaş, Beltaş A.Ş.’nin 18 Temmuz 2024’teki taşınmaz satış ihalesiyle ilgili dosyada şüpheli konumunda. İB B’de mühendis.

En dikkat çekici detay ise, Ahmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın kardeşi. Aktaş’ın itirafçı Aziz İhsan Aktaş’la akrabalığı yok. Aktaş, Beltaş’ın 2024’te gerçekleştirdiği belediye ye ait taşınmazların satışı ihalesi nedeniyle şüpheli.

Aktaş önce “kararları Beltaş binasında imzala dım” dedi, ancak telefon sinyalleri Beşiktaş’ta bulunmayınca ifadesini değiştirdi ve belgelerin kendisine dışarıda imzaya getirildiğini söyledi. Savcılık şirket yöneti cilerinin de beyanlarını çelişkili buldu."