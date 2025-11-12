Bir ay önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı, oğlu Ahmet Yazıcı ve 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, mahkeme kararıyla imha edilmesi gereken eşyaları sahte tutanaklarla imha edilmiş gibi gösterip milyonlarca lira karşılığında sattıkları ileri sürüldü.

EL KONULAN GÜMRÜK MALLARINI SATTI

El konulan eşyalar, Ticaret Bakanlığı tarafından depolanıyor. Tehlikeli kimyasal, plastik, atık, radyoaktif madde içeren eşyalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yetkili oluyor. Ayrıca el konulan kaçak, taklit ya da ülkeye girişi yasak olan eşyalar lisans verilmiş depolarda saklanabiliyor. Bu eşyalar mahkeme kararıyla imha ediliyor. Bu işlem sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de görev alıyor.

Soruşturma kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapıldı.

El konulan ve imha edilmesi gereken eşyaların, sahte belgeler düzenlenerek depolardan çıkarıldığı, anlaşmalı kişilere satıldığı ve gelirlerin şüpheliler arasında paylaştırıldığı iddia edildi.

6 şüpheliden Müzeyyen Yazıcı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

OĞLU DA BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYORDU

Müzeyyen Yazıcı’nın oğlu Ahmet Yazıcı’nın ise Bayrampaşa Belediyesi kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. Yazıcı’nın, anneyle birlikte kaçak eşyaların satışında rol aldığı iddia edildi.

'TEYZEMLE 30 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM'

Yazıcı ailesi hakkındaki soruşturmanın kamuoyuna yansımadığı, işlemlerin gizlilikle yürütüldüğü belirtildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, konuya ilişkin olarak, teyzesi Müzeyyen Yazıcı ile yaklaşık 30 yıldır görüşmediğini ifade etti. Yılmaz’ın, operasyon hakkında bilgilendirildiğinde “gereğinin yapılmasını” istediği öne sürüldü.

'EL KONULAN EŞYALAR KİMLERE NASIL SATILDI?'

BirGün'den Timur Soykan, soruşturmayla ilgili şu soruları sordu: El konulan hangi eşyalar kimlere ve nasıl satıldı? Satılan ürünler arasında çevreye veya insan sağlığına zararlı maddeler var mıydı? Şüpheliler toplamda ne kadar haksız kazanç elde etti? Soruşturma kapsamında başka kamu görevlileri veya aracı isimler bulunuyor mu?

AKP SİYASET AKADEMESİ'NDEN MEZUN

1971 yılında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde doğan Müzeyyen Yazıcı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bankacılık Bölümü mezunu. Kamu görevine 1989’da banka memuru olarak başladı. Ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) şeflik yaptı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti ve burada 22 yıl görev yaptı.

2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü’nde şube müdürlüğüne, 2024’te ise il müdür yardımcılığına atandı. Yazıcı’nın, daha önce AKP Siyaset Akademisi mezunu olduğu ve bazı partili sendika ve derneklerde aktif görev aldığı biliniyor.