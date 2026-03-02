ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırı nedeniyle bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya da Türkiye'yi temsilen El Cezire canlı yayınına katılıp, açıklamalar yaptı.

Sözcü Masası programında Kulaklıkaya'nın konuşması, kıyafeti ve yayına bağlandığı ortam tartışıldı.

'JİLET GİBİ OLMASI GEREKİR'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya görünümünü değerlendiren Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Satmış, “Böyle bir yayına katıldığı anda jilet gibi olması gerekir. Ekranı ayarlama da bir komedi. Tişörtün markası gözüküyor, kulaklık da olmamış. Her şey ofsayt... Türk dış politikasının yanlış ellerde olduğunu düşündürür” ifadelerini kullandı.

Satmış, eski diplomatların yoğun müzakerelerde bile titiz göründüğünü hatırlatarak, Kulaklıkaya’nın bu durumu Türk diplomasisinin prestijine zarar verebileceğini vurguladı.

'ARAP ZANNETTİM'

Sözcü Tv Genel Müdürü Güney Öztürk, “Görüntüyü sessiz izleyince Mısırlı ya da Lübnanlı biri zannettim, Türk olduğunu fark etmek zor oldu. Çok şaşırtıcı” dedi.

'KÖKLÜ GELENEĞE TERS'

Sözcü Tv Programcısı Barış Terkoğlu ise, “Cumhuriyetin dışişleri geleneği birikime dayanır. Diplomatlara yemek yemeyi, kılık kıyafeti her şeyi öğretirler. Son dönemde bunun yerine parti kadrolarını görüyoruz. Bu yayındaki durum, Türk diplomasisinin köklü geleneğine ters” şeklinde konuştu.

'DEVLET CİDDİYET İSTER, 24 YILDIR ÖĞRENEMEDİNİZ Mİ?'

Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez "Dışişleri Bakan Yardımcımız bölgemizi ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir savaş ve krizle ilgili, önemli bir uluslararası medya kuruluşunda canlı yayına katılıyor. Ev kıyafeti giymiş; kravat, gömlek, ceket yok! Eliyle tuttuğu cep telefonundan bağlanmış, açı son derece kötü, ara sıra görüntüsü kayıyor, arka plan bir oturma odası. Meramını tam olarak anlatamayan bir üslup ve İngilizce ile, sözüm ona Türkiye’nin tezlerini savunuyor, dünyaya mesaj veriyor! Böylesine önemli bir konuda neden Cumhurbaşkanı veya Dışişleri Bakanı değil de o? Ve neden böyle bir üslup ve görüntü, bilmiyoruz! Devlet ciddiyet ister beyler, öğrenemediniz mi 24 yıldır" ifadelerini kullandı.