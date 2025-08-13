İçişeri Bakanı Ali Yerlikaya, Muş'ta düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu. Yerlikaya, şunları söyledi:

Muş, Anadolu’nun giriş kapısıdır. Bu kapı, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin mühürlendiği yerdir. Bugün bu mühür, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin temellerinin de mührüdür. Kimse bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemez. Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin; bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik, ilelebet sürecektir. Malazgirt’te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele’de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek… Bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız. Bu irade karşısında yenilenler, Başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler… Milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler… Ama bugün bir kez daha, onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz.

"ARTIK TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE’NİN EŞİĞİNDEYİZ"

Terörsüz Türkiye’yle fitne odaklarının nefesi kesildi. Artık terörsüz bir Türkiye’nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla… Terörsüz Türkiye kararlılığımızı, dosta da düşmana da ilan ettik. Tabii, biz bugün eğer Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak; bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları Ali Olsun. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, bizim boynumuzun borcudur.

Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız bu süreçte, Türkiye’nin huzuru için, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Huzur ve güven evde başlar, sokakta başlar. Her bir vatandaşımızın kendisini huzurlu ve güvenli hissetmesi bizim en temel önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri; suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz.

YASA DIŞI BAHİS

Yasa dışı bahis ile ilgili bu kabine döneminde neler yaptığımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yasa Dışı Bahis Suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde; 1.164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı. 1.911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirilmiştir.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine döneminde 288 bin 501 suç unsuru tespit edilen hesap tespit edildi. Yasadışı Bahis, Ödeme, Bilişim, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve terör iltisaklı suçlardan; 10 bin 912 şahıs tutuklandı. 6 bin 995 şahsa Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Şimdi de Muş’umuzun huzur ve güvenliği için suçla mücadelemizde ki kararlığımızı yansıtan verileri paylaşmak istiyorum; Muş’ta yine bu kabine döneminde; kişilere Karşı işlenen suçları yüzde 15 azalttık. (Türkiye: yüzde 7,7) Yani toplam 201 suçu Muş’ta önlemiş olduk.

Aydınlatma oranımız ise maşallah yüzde 100 (Türkiye: yüzde 98,2) Muş’ta yine bu kabine döneminde; Mal varlığına karşı suçları yüzde 65,4 azalttık. (Türkiye: yüzde 56,4) 2 yıl önce 708 suç işlenmişken bu sayı 369’a indirilmiştir. Aydınlatma oranımız da yüzde 88,1’e yükseldi. (Türkiye: yüzde 78,2) Bu kabine döneminde Muş’ta uyuşturucuyla mücadelemizde; 132 kg uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda; 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kimsenin geleceğimizi uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına göz yummayacağız. Muş’ta organize suçlarla mücadelede 2 Organize suç örgütü çökertildi. 8 Şahıs tutuklandı. 6 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Muş ilimizde yapmış olduğumuz huzur toplantımız sonrası şehrimizdeki asayiş verilerini sizlerle paylaştım. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Jandarma Komutanımızı, Kaymakamlarımızı ilçe emniyet ve jandarma komutanlarımızı tebrik ediyorum. Suçları azaltmada ve aydınlatmada Türkiye ortalamalarının üzerinde bir başarı sağladıklarını görülüyor. Bu vesileyle, Muş’ta gerçekleştirdiğimiz bu güvenlik toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve kardeşçe bir Türkiye’de yaşama sözümüzün; sonuna kadar arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyorum."