İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca karayollarında meydana gelen kazaların tablosunu kamuoyu ile paylaşırken, uzun süredir tartışma konusu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren taslak düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.



Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak düzenlemenin Mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BİR ANLIK ÖFKEYLE ARACINDAN İNEN EHLİYETİNİ KAYBEDECEK



Yerlikaya, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." ifadelerini kullanırken, en geç Mayıs ayında yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin detayları belli oldu.



Yapılacak değişiklikler kapsamında sürücülerin trafikte yapacağı ihlallere daha caydırıcı cezaların getirilmesi amaçlanırken, kanun değişikliği teklifinde trafikte yaşanılan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi de yer alacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada söz konusu düzenleme maddesi için "Trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak." ifadelerini kullanmıştı.

ISRARLI IŞIK İHLALİNE EHLİYET İPTALİ



Öte yandan düzenlemede yer alan bir diğer değişiklik ise kırmızı ışık ihlallerine yönelik uygulanan cezaların artırılması oldu. Meclis'e sunulacak düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi yer aldı. Bu kısıtlamaya takılan sürücüler ek olarak 80 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.



Taslak çalışmada yer alan diğer maddelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.





