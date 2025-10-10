İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenleri uyardı. Yenileme işlemi için son 21 gün kaldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya sürenin bir kez daha uzatılmayacağının altınızı çizdi.

"SÜRE UZATILMAYACAK"

Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük.

31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

BU TARİHTEN SONRA ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANILAMAYACAK

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacak.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.



EHLİYET YENİLEME ADIMLARI

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.