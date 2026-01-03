İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin’de 'change araç' çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık." açıklamasını yaptı.

"27 ARACA EL KOYULDU"

Bakan Yerlikaya, "14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

"İKİNCİ EL SATIN ALIRKEN DİKKATLİ OLUN"

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir.