İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci günü (cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergahta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıldığını kaydetti.

"BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN"

Yerlikaya, gündüz, 759’u jandarma ve 512’si polis olmak üzere toplam 1271 mobil radarla, gece; 400’ü jandarma, 201’i polis olmak üzere toplam 601 mobil radar ile hız denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Yerlikaya, "Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen ‘aşırı hız’ kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" ifadelerini kullandı.