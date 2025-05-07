İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 568 şüpheli yakalandı." açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, "Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek Kazanç Vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi." dedi.

-İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

1 MİLYAR 111 MİLYON 599 TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam: 1 Milyar 111 Milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu.