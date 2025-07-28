İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan sekiz ve ulusal düzeyde aranan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan getirilen suçlularla birlikte şu ana kadar 416 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.
"Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, yakalanan suçluları da paylaştı:
- “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “Daltonlar” organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan’da,
- "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya’da,
- "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan’da,
- "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ’da,
- “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “Demirözler” organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,
- “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan’da,
- "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan’da,
- “Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,
- “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."
DALTONLAR ÜYESİ DE İADE EDİLDİ
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı isimlerden 'Daltonlar' üyesi Gürcistan'da 2023'te yakalamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.
Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği bildirildi.