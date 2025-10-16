İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayıyla düzenlenen törende, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen çok sayıda polis, dualar eşliğinde 7 koç kesti.

ADANA EMNİYETİ PAYLAŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından, İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’nın tensipleriyle İl Emniyet Müdürlüğümüz bahçesinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görevdeyiz.”

10 İLDE 403 EŞ ZAMANLI BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 Ekim’de gerçekleştiren operasyonun detaylarını pazartesi günü paylaşmıştı. Buna göre, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van olmak üzere 10 ilde toplam 403 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katılırken, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 106 kişi gözaltına alındı.