İstanbul’un Şişli ilçesinde trafikte seyir halindeyken ambulansa yol vermeyen sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Mevcut yasal düzenlemeye göre ambulansa yol vermemenin cezası 993 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu miktarın caydırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekerek yeni dönemde cezaların artırılacağını belirtti.

Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere yönelik cezalar sertleştiriliyor.

-Yeni düzenlemeye göre:

-Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak,

-Araç 30 gün trafikten men edilecek,

- Aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlayan sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya, “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir” sözleriyle vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

‘BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ’ UYARISI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında vatandaşlara önemli bir hatırlatma da yaptı:

“Ambulanslara yol vermeyen, saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız.”

Yerlikaya’nın bu çağrısı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ambulanslara yol vermemenin yalnızca bir trafik kuralı ihlali değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.