Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya Aliefendi'deki yangının tamamen, Muğla Köyceğiz'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Alanya Yaylakonak'taki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı, yangınlara ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından; Antalya Alanya- Aliefendi yangını hava kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı. Muğla Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya Alanya- Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor.