Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, yaz ayıyla beraber başlayan orman yangınları ve orman yangınlarına müdahalenin yetersiz olduğu iddialarına yanıt verdi.

Hakan'ın soruları ve Bakan Yumaklı'nın yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

"2 HELİKOPTER GELSİN SÖNDÜRSÜN DİYE BİR ŞEY YOK"

- Yangınlara havadan müdahalede bir eksiklik söz konusu mu? Yaptığınız açıklamalarda “27 uçağımız var” diyorsunuz. Uçakların 27’si de aktif mi?

"Elbette aktif. Ancak uluslararası literatür der ki: Sadece hava araçları, yangın söndürmez. Hava araçlarını kullanırsınız. Nerede kullanırsınız? Yangını baskılamakta kullanırsınız. Yangın esnasında kıvılcım atar. Ben bilfiil Bilecik yangınında gördüm. Bir kilometre öteye kıvılcım atıyor. Niye? Rüzgâr. Orada yangının büyümemesi için hava araçlarını kullanırsınız. Bu bir savaş. Karşınızda hiç dinlenmeyen, yorulmayan, acıkmayan, uyumayan yangın diye bir düşman var. Bir de işbirlikçisi rüzgâr var. Rüzgâr, hep aynı yönde esmiyor. Dolayısıyla savaşın şartlarına göre elinizdeki unsurları kullanmak zorundasınız. Kaynaklarınızı optimal kullanmanız gerekir. Ama şöyle bir şey yok: Hemen 2 helikopter gelsin yangını söndürsün"

HELİKOPTER SAYISI

-Yangın söndürmede kullanılan kaç helikopter var?

"Rezerv güçlerle beraber 105 tane helikopterimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız da ben talep ettiğimde helikopter gönderiyor."

- Bu helikopterler, yangına müdahale etmeye elverişli mi?

"Tabii ki. Bambisini takıyorsunuz altına ve yangına müdahale ediyor. Bizim pilotlarımız süper. Bizimle irtibatlı bir şekilde bizim verdiğimiz koordinatlara müdahale ediyorlar."

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER VAR MI?

- Gece görüşlü helikopterler var mı?

"Biz bunu geçtiğimiz sene kullandık. Dünyada bunu herkes kullanmıyor. Çünkü riskleri var. Helikopter gece görüşlü değil yani. Pilot, gece görüşü ekipmanları kullanıyor. Gece de helikopterin kullanılabilmesi için pilotun o rotayı dolaşması lazım. Teknik olarak oradaki yükseltiyi, yangının ona olan etkisini, dumanı, ısı etkisini, oradaki elektrik telini, yükseltisini, yerleşim yerini vs. hepsine bakmak gerekiyor. Biz bütün gece boyunca gecenin dinginliğinde karadan ekiplerinizle müdahale ediyoruz. Orada ihtiyacınız olmuyor büyük oranda. Olduğu zaman kullanılır mı? Kullanılır. 5 tane gece görüşlü olarak kullanabileceğimiz helikopter var. Ama burada şöyle bir şey var. Onu bütün gece çalıştırdığınızda gündüz çalıştıramıyorsunuz."