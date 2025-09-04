Yunanistan, kaçak göçe karşı sertleşti. AB’nin uygulamalarına, direktiflerine ve kararlarına aykırı bir şekilde Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis liderliğindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla, Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in yasa tasarısını onayladı.

Yeni kararlara göre, Yunanistan’a kaçak yollarla giren herkes hapse atılacak. Göçün başladığından bu yana ya da daha önceden ülkeye gelip kaçak yaşayan hiç kimseye yasal statü verilmeyecek. Bununla, şimdiye kadar ülkede 7 yıl ikamet eden ve çalışanlar, oturma izni alabiliyordu. Bu kaldırıldı.

Bakan Plevris, Avrupa’daki en sert kararları yasalaştırıyor.

BAKAN ZEVK ALARAK ANLATTI

Yasada, "Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi“ hükmü de yer aldı. Aşırı sağcı bir politikacı olan ve sonra Miçotakis’in partisine geçip bakanlık kapan Plevris, yeni uygulamalardan mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyük bir zevkle yeni kuralları anlattığını belirten Plevris, "Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar gidene kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere, tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler hapse girmeyecek" dedi.