Arjantin’in Córdoba eyaletinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen “G.L.O.V.E CD3” adlı eldiveni kameralar önünde bizzat test etti.

Eldiveni aktif hale getiren Quinteros, akımın etkisiyle bir anda dizlerinin üzerine çöktü. Şiddetli bir elektrik çarpması hissettiğini belirten Quinteros, yaşadığı etkiyi “Dayanılacak gibi değil. İnsan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir boşalma hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi” sözleriyle anlattı.

Elektrik akımına doğrudan maruz kalmanın kendisi için sıra dışı bir deneyim olduğunu ifade eden Quinteros, ekipmanın işe yarayıp yaramayacağının sahadaki uygulamalarla netleşeceğini söyledi.

Polislerin görevlerini yerine getirirken kullanacağı donanımların mutlaka test edilmesi gerektiğini vurgulayan Quinteros’un katıldığı etkinlikte balistik kasklar, biber gazı ve diğer düşük etkili silahlar da tanıtıldı. Yetkililer, elektrik şoklu eldivenin ise henüz deneme aşamasında olduğunu açıkladı.