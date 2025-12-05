Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait beş yıldızlı otelin önündeki halk plajının tel örgülerle çevrilmesi ve denizin içine kadar çit çekilmesi tepkiye neden oldu.

Bölgede tel örgülerin betonla sabitlendiği görüntüler vatandaşların tepkisini artırdı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, kamuya ait kıyı alanının kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek Cumartesi günü tel makaslı eylem yapacaklarını açıkladı.

Ayhan Karahan

İnsiyatif sözcüsü Ayhan Karahan, “Bakan da olsa kimse halkın kıyı hakkını engelleyemez” dedi. Karahan, sahillerde VIP düzenlemelerin yaygınlaştığını ve kıyıların halktan koparıldığını ifade etti. Bölgedeki platformlar ve lüks otellerin kıyı üzerindeki baskısına daha önce de birçok eylemle dikkat çekilmişti.