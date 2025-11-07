Devlet iştiraki olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 18 milyar TL'yi aşan borcu bulunan ve uzun süredir ödeme yapmadığı için kömür sevkiyatı durdurulan Soma Termik Santrali'nde yeni gelişmeler yaşanıyor.



Bünyesinde Torku gibi ünlü markaları barındıran Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma Termik Santrali'nde elektrik üretimi aylar önce durmuş, yaşanan krizi çözmek için Konya Şeker yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yöneticileri Ankara'da bir araya gelmişti.

BAKAN YÖNETİCİLERİ TOPLANTIDAN KOVMUŞTU



İddiaya göre bu toplantıda Konya Şeker heyeti, bir süredir borcunu ödememelerine rağmen TKİ tarafından kendilerine kömür verildiği için daha fazla borçlandıklarını söylemesinin üzerine Bakan Bayraktar bu savunmaya çok sinirlenmiş ve yöneticileri toplantıdan kovmuştu.



SANTRALE MÜŞTERİ BULUNAMADI, KONYA ŞEKER'E AF ÇIKTI



Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, Konya Şeker'in 18 milyar TL'lik borcuna karşılık bir süredir santrale yeni alıcı arandığı bilinirken, sektörün bilinen oyuncularından ODAŞ ve AKÇADAĞ şirketleri Soma Termik Santrali'ni almaktan vazgeçti.

Santralin mevcut işletmecisi Konya Şeker'in tesisi verimli çalıştıramaması nedeniyle elektrik üretimi tamamen durmasının ardından ilçede 42 bin kişiyi etkileyen bir ısınma sorunu yaşanırken, mağduriyetin önüne geçmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, santralin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere tesise kömür sevkiyatını yeniden başlattı.



Santrale son olarak Ziver Holding'in talip olduğu ancak firmanın termik santral işletme tecrübesinin olmaması nedeniyle Enerji Bakanlığı'nın bu talipliğe sıcak bakmadığı öğrenildi.



BORÇ YAPILANDIRILABİLİR



Kömür sevkiyatının yeniden başlamasının ardından Bakanlık, santral için satış sürecini tekrar değerlendirmeye aldı. Uygun alıcının bulunamaması halinde Konya Şeker'in 18 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırılacağı ve santralin mevcut sahiplerinde kalmaya devam edeceği iddia ediliyor.