11 Avrupa Birliği ülkesinin sağlık bakanları, Salı günü sunulması beklenen Kritik Tıp Yasası (CMA) taslağı için AB Komisyonu'nun tekliflerinden önce bu tavsiyeyi yaptı.

Reuters'ın Euronews'de yayımlanmasının ardından gördüğü 8 Mart tarihli mektupta, "Antibiyotiklerin yüzde 80 ila 90'ı Asya'da, çoğunlukla Çin'de üretiliyor" denildi.

"Yabancı aktörlerin bu bağımlılığı, Avrupa'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini ciddi şekilde baltalayabilecek kritik bir zafiyete dönüştürmesi kolaydır" ifadelerine yer verilen mektupta, imzacılar arasında Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da yer aldı.

Ucuz jenerik ilaçlara yönelik fiyat baskısının yanı sıra daha yüksek işçilik ve çevre maliyetleri nedeniyle ilaç üretiminin Avrupa'dan uzaklaştığını ve savunmasız kaldığını belirten şirket, AB Komisyonu'nu CMA'yı daha geniş bir güvenlik çerçevesine dahil etmeye çağırdı.

Bakanlar, ilaçların savunma malları tedarik zincirinin bir parçası olarak kabul edildiği ABD örneğinde olduğu gibi bunun da yapılabileceğini belirterek, mümkün olduğunda yerli üretimin artırılması ve merkezi stoklama yapılması önerisinde bulundu.

"Antibiyotikler, anestezikler ve trombolitikler de dahil olmak üzere birçok ilaç sadece sivil sağlık hizmetleri için değil, aynı zamanda askeri ve acil durum senaryoları için de hayati önem taşıyor" denildi.