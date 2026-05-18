Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanlığı, bakanlara gönderdiği yazıda, partinin haftalık olağan grup toplantıları öncesinde basın mensuplarının sorularının yanıtlanmamasını talep etti. Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesinde basın mensuplarının bakanlara gündeme ilişkin sorular yönelttiği bilinirken, söz konusu yazıya uyulması halinde bakanların toplantı öncesinde soru kabul etmeyeceği ifade edildi.

Bakanlara bugün iletilen yazıda, “gerekli değerlendirmelerin” Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı belirtilerek, basın mensuplarının sorularına yanıt verilmemesi istendi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır.

Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır.

Bu nedenle; grup toplantımız öncesi Sayın Bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz.”