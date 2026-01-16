Türkiye'de milyonlarca öğrenci karnesini alırken Sözcü TV, hükümetin performansını değerlendirdi. 'İçimizden Biri' programında Ekrem Açıkel; Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in de katkısıyla hazırlanan 'karne' ile milletin bakanlara verdiği sonuçları aktardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a kadar birçok bakana, ilgili oldukları alanlardaki yetersizlikleri nedeniyle 'sıfır' verildi. Ekrem Açıkel, "86 milyonluk Türkiye’nin bu iktidara, icraatlar sonrasında vermiş olduğu karne"yi aktardı: "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Türkçe Dersi): Başarısız, otur sıfır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Hayat Bilgisi Dersi): Çaktı, otur sıfır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Matematik Dersi): Çok kötü, otur sıfır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Fen Bilgisi Dersi): Çok başarısız, sıfır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (Sosyal Bilgiler Dersi): Başarısızlık hat safhada, sıfır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (İnsan Hakları Dersi): Kocaman bir sıfır, çaktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Yabancı Dil / İngilizce Dersi): Çaktı, sıfır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (Rehberlik Dersi): Okul tekrarı gerekecek, başarısızlık. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (Davranış Notları): Kocaman bir sıfır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Resim ve Müzik Dersi): Sıfır. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (Beden Eğitimi Dersi): Sıfırın da sıfırı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu (Bilişim Dersi): Sıfır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (Milli Güvenlik Dersi): Sıfır. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sıfır."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.