Büşra KAPAN / ÖZEL HABER

Ramazan ayının gelişiyle beraber vatandaşı telaş sardı. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaş çarşının pazarın yolunu tuttu. Sağlık Bakanlığı iki sene önce ramazan ayı için vatandaşa sağlıklı beslenme konusunda bir liste hazırlamıştı. Listede yok yok. Et, süt kuru meyve sebze ve daha niceleri... Ancak bakanlığın bu listesi vatandaşın cüzdanına ağır geldi.

Ve bakanlığın bir de önerileri var tabi...

4 kişilik ailenin aylık en az tüketmesi gereken besinler ve barınma giderlerinin ortalama hesabı şu şekilde:

-8 kilo tavuk 1600

-8 kilo kırmızı et 4800

-8 kilo kıyma 2000

-4 kilo peynir 1000 lira

-kişi başı 1 yumurtadan 120 yumurta 720 lira

-Günde 4 pide 2 bin 400 lira

-Kira 15000 lira

-Elektrik 800 lira

-Su 500 lira

-Doğalgaz 1300 lira

-8 tane 19 lt Damacana su 920

-1 kişi aylık abonman 2 bin 120

Bu listeye, ayçiçek yağı, mevsim sebze ve meyveleri, bakliyat ürünleri, hijyen malzemeleri, eğitim ve iletişim giderleri gibi temel ihtiyaçlar dahil edilmedi. Bakanlığın yayımladığı listenin yarısının yarısı bile olmayan bu listeyle alışveriş yapan vatandaş 33 bin 160 lira ödemek zorunda. Buna göre 22 104 lira alan asgari ücretli bir kişi ay sonunda 11 bin 56 lira borçlanıyor.

Bu hesaba göre her ay borçlanan vatandaş yıl sonunda 132 bin 672 lira borçlanmış oluyor. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira alan vatandaş ay sonunda 18 bin 691 lira sene sonunda ise 224 bin 292 lira borçlanmış oluyor. Vatandaş her gün borç batağına sürükleniyor. Her gün borçlanırken, besin ve barınma ihtiyaçlarından ise daha da uzaklaşıyor.