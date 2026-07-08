Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği" taslağı, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde iki tarafın hakları ilk kez aynı yönetmelik kapsamında ele alınacak.

TIBBİ ONAYLAR DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Taslağa göre hastaların tıbbi müdahalelere ilişkin rızaları elektronik ortamda alınabilecek.

Böylece onay süreçleri dijital sistem üzerinden kayıt altına alınabilecek, doğrulanabilecek ve arşivlenebilecek.

Ayrıca hasta ve sağlık çalışanlarının şikâyet, talep ve başvurularını iletebileceği Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi (HÇHBS) kurulacak.

Başvurular sistem üzerinden takip edilecek.

BAŞVURULARDA ÖNCE UZLAŞI ARANACAK

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, HÇHBS'ye yapılan başvurular öncelikle yerinde çözüm ve uzlaşı yöntemiyle değerlendirilecek. Uzlaşma sağlanamayan dosyalar ise komisyonlara, il koordinatörlüklerine ve il kurullarına sevk edilecek.

TEDAVİ TERCİHLERİ ÖNCEDEN BELİRLENEBİLECEK

Taslakta yer alan "önceden açıklanmış sağlık isteği" uygulamasıyla kişiler, ileride sağlık kararlarını veremeyecek duruma gelmeleri ihtimaline karşı hangi tedavileri kabul edip etmeyeceklerini önceden yazılı veya dijital ortamda beyan edebilecek.

Bu beyanlar sağlık hizmeti sunucuları tarafından dikkate alınacak.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI "BEYAZ YARDIM"

Taslak, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yeni düzenlemeler de içeriyor.

Sağlık kuruluşları şiddetin önlenmesine yönelik programlar hazırlamakla yükümlü olacak.

Şiddet riski taşıyan "ramak kala" olayları kayıt altına alınacak, şiddete maruz kalan personele psikososyal destek sağlanacak.

HUKUKİ DESTEK VE HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI

"Beyaz Yardım" sistemiyle sağlık çalışanları maruz kaldıkları şiddet olaylarında hukuki destek talep edebilecek.

Fiziksel şiddet, tehdit, hakaret veya güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atan durumlarda ise belirlenen usuller kapsamında hizmetten çekilme talebinde bulunabilecekler.