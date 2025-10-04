Türkiye genelinde vatandaşın sağlığını tehdit eden gıda hileleri bir kez daha gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınladığı taklit veya tağşiş listesinde et, yağ ve bal başta olmak üzere birçok üründe sağlıksız uygulamalar belirlendi. Bakanlık, tüketicilere uyarıda bulunarak listeyi kamuoyu ile paylaştı.

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE HİLE

Listede en dikkat çekici bulguların başında et ve et ürünlerindeki usulsüzlükler geliyor.

Bazı firmaların ürettiği dana kıyma ve sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

Kimi işletmelerin sattığı ürünlerde ise sakatat (baş eti, kalp, taşlık) kullanıldığı belirlendi.

Özellikle Adana, Kayseri, Antalya ve İstanbul’da faaliyet gösteren işletmelerin bu hileli ürünleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM TESPİTİ

Bakanlık tarafından açıklanan listede zeytinyağları da öne çıktı. Aydın, Bursa ve çevresindeki bazı markaların "natürel sızma zeytinyağı" adı altında piyasaya sürdüğü ürünlerde tohum yağlarıyla karıştırma yapıldığı tespit edildi. Ayrıca bazı ürünlerde daha düşük kaliteli yağların kullanıldığı da belirlendi.

Bu durum, özellikle zeytinyağı üretimiyle öne çıkan bölgelerde tüketicilerin güvenini zedeledi.

BALDA TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ

Arıcılık ürünlerinde de sahtecilik dikkat çekti. Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da bazı firmaların süzme çiçek balı adı altında satışa sunduğu ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İŞTE 3 EKİM 2025 TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN TAM LİSTESİ