Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yapılan son güncellemeyle sağlık açısından risk barındıran yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede, bir oyuncak modelinin yapılan denetimlerde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Yetkili kurumların yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, Casper markasına ait söz konusu oyuncağın kullanımının güvensiz olduğu tespit edildi. Ürün için hem satış yasağı getirildi hem de piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.