Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuna açık olarak paylaştığı bildirimlere göre, mobilya kategorisinde yer alan bazı masa modelleri “yaralanma” riski nedeniyle güvensiz bulundu. Denetimler sonucunda ürünlerin piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre bildirim tarihi 19 Şubat 2026 olarak açıklandı. Alınan önlemlerin ise 16 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

İKİ FARKLI MASA MODELİNİN SATIŞI YASAKLANDI

Listede yer alan ürünlerden biri “Tayga Marka Camlı Çiçekli Masa” (Model No: 111558), diğeri ise “Tayga Marka Ahşap Masa” (Model No: 111559) olarak açıklandı.

Her iki ürün de mobilya grubunda yer alıyor ve aynı firma tarafından piyasaya sunuldu. Bakanlık bildiriminde risk türü “yaralanmalar” olarak belirtildi.

Yetkililer, ürünlerin teknik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve kullanıcılar açısından fiziksel yaralanma riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

SATIŞ YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ürünler hakkında:

Piyasaya arzın yasaklanması

Piyasadan toplatılması

kararları alındı.

Kararın, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında uygulandığı bildirildi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Yetkililer, bu ürünleri satın alan tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve satıcı ya da firma ile iletişime geçerek iade süreci hakkında bilgi almaları gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden denetim sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için ürün güvenliği duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.