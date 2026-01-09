Bakanlık, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında, insan sağlığını riske atabilecek ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip bulunuyor. Bu yetki doğrultusunda hazırlanan güncel liste 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlandı. 'ETİKETLERE DİKKAT EDİN' UYARISI Açıklanan listeye göre, süzme çiçek balı kategorisinde üç farklı markanın ürünlerinde mevzuata aykırı durumlar tespit edildi. Taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler ve üretim yerleri şu şekilde sıralandı: Gül Afia markalı süzme çiçek balı (Ankara – Akyurt) Erzincan Tarım markalı süzme çiçek balı (Ankara – Akyurt) Şifa Bey Natural markalı 4 kilogramlık süzme çiçek balı (Mersin – Akdeniz) Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri gıda satın alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri konusunda uyarırken, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

