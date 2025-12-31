Sosyal medyada fenomen haline gelen ve Türkiye'nin en ünlü kebapçıları arasında sayılan 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.



ADİSYON TARTIŞMASI İNCELEMEYLE BİTTİ



Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepkisine neden oldu.

Müşteri, yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.



Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı." ifadelerini kullandı.



BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI



X'te binlerce yorum alan bu paylaşımın ardından, Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranda denetim yapıldığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı. Tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.



'SENİN TAKİPÇİN AZ, PAYLAŞIM DA ADAM GÖR'



Bakanlık tarafından yapılan incelemelerin ardından şikayete konu paylaşımı ve hesap fişini alıntılayan Bedri Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma "“Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözleriyle yanıt verdi.







Tepki gören bu paylaşımın ardından Bedrettin Aydoğdu, Instagram hesabından bir de video yayınlayarak, ”Bugün twitter'da (X) gündem oldum diye dükkanda yer yok maşallah. İğne atsam yere düşmüyor. Millet neyin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.







