Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, Çin (PRC) menşeli, mavi renkli peluş ayıcık figürlü anahtarlıklar incelemeye alındı. 4 Mart 2026 tarihinde yayımlanan bildiriyle, söz konusu ürünün ilgili mevzuatlarda belirtilen temel güvenlik şartlarını karşılamadığı resmiyet kazandı.

NEDEN YASAKLANDI?

Ürün üzerinde yapılan teknik incelemeler, oyuncağın birden fazla risk taşıdığını ortaya koydu. Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, ürünün taşıdığı riskler şu başlıklar altında sıralandı:

Mekanik Engellenme: Ürünün küçük parça oluşturma potansiyeli nedeniyle dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi (boğulma) riski.

Kimyasal Uygunsuzluk: Fitalat ve diğer kimyasal içerikler açısından yönetmelik sınırlarının aşılması.

Yapısal Kusurlar: Dolgular, kaplamalar ve dikişlerin EN 71-1 standardına (Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği) uygun olmaması.

PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Tespit edilen güvensizlik nedenleri doğrultusunda, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca idari önlemler alındı. Bu kapsamda, İzmir merkezli "M-B İç Ve Dış Ticaret Musa Kara" firması tarafından piyasaya sürülen ürünlerin satışı durduruldu. Halihazırda piyasada bulunan ürünlerin ise hızla toplatılmasına yönelik süreç başlatıldı.