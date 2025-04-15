Adalet Bakanlığı'nın Ceza Yargı paketine ilişkin çalışmasını tamamlaması ile 55 bin hükümlüye tahliye yolunun açılacağı öne sürüldü.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre Adalet Bakanlığı, Ceza Yargı paketine ilişkin çalışmasını tamamladı. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak ile 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

Uludağ, sosyal medya hesabından haberin detayına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Adalet Bakanlığı, ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladı.

- Hazırlanan taslakta, 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

- 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanlar 3 yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

- Yine mükerrer suçlardan dolayı cezasının 4/4'ünü çekenlerin de tahliye edilmesinin önü açılıyor.

- Bakanlığın çalışmayı, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı ve onayının ardından TBMM’ye milletvekillerinin imzasına sunacağı öğrenildi.

- Diğer yandan çalışmada, hasta tutuklularla ilgili düzenlemenin de yer alacağı ancak bundan terör hükümlülerinin yararlanmayacağı belirtildi.

- Cuma günü DEM Heyeti ile görüşme yapacak Adalet Bakanı, taleplerin ardından terör hükümlüsü hasta tutuklular sorununu gündeme alması ve sorunu Adli Tıp yoluyla çözmesi bekleniyor.

- 300 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde şuan yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü var. Yani 103 bin tutuklu ve hükümlü, kapasiteyi aşıyor. TBMM'nin tatile girmesi öncesi paketin yasalaşması bekleniyor.